Чернобыльцы в Югре до 1 мая получат выплаты к 35-летию аварии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 апреля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа окажут единовременную материальную помощь пострадавшим вследствие радиационных воздействий к 35 годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Им до 1 мая будет выплачено по 10 тыс. рублей, сообщается в пятницу на сайте думы Югры.

"Утверждено распоряжение правительства Югры о предоставлении единовременной денежной выплаты к 35-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. В размере 10 тыс. рублей ее получат инвалиды, неработающие пенсионеры из числа граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие аварий на Чернобыльской АЭС, на производственном объединении "Маяк" и сборов радиоактивных отходов в реку Теча, а также вдовы и неработающие родители погибших ликвидаторов аварий", - сказано в сообщении.

По 5 тыс. рублей также получат неработающие пенсионеры, ранее эвакуированные из зоны отчуждения или переселенные из зоны отселения, а также выехавшие добровольно с данных территорий.

Всего до 1 мая выплаты получат 1 722 жителя.