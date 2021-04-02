Сказы Бажова в 2022 году издадут на польском языке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Книга со сказами уральского писателя Павла Бажова будет издана в Польше в следующем году. Она выйдет на русском и польском языках, сообщил председатель совета благотворительного фонда "Бажов" Сергей Полыганов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС в пятницу.

"На днях на нас вышел Лодзинский университет, Польша, и предложили издать сказы Бажова на двух языках. Для нас это уникальный опыт, что другая страна обращается к нам с подобной просьбой. Мы сейчас вступили в переговоры, постараемся в 2022 году организовать", - сказал он, не уточнив тираж и тематику произведений.

Полыганов выразил надежду, что предложения от иностранных партнеров будут поступать еще, когда закончится восстановление после пандемии.

Также сейчас продолжается работа над изданием книг со сказами писателя на иврите и китайском языке. Полыганов отметил, что еще ведутся переговоры, решается вопрос с финансированием.

Ранее председатель совета фонда сообщал, что в Екатеринбурге в рамках перекрестного Года России и Киргизии в 2020 году издали книгу со сказом "Каменный цветок" Бажова на киргизском и русском языках, а также книгу со сказами на казахском.

Павел Бажов (1879-1950) родился в Сысерти на Урале в семье горного мастера, окончил Екатеринбургское духовное училище и Пермскую духовную семинарию. После революции занимался преподавательской, журналистской и литературной деятельностью, впервые выполнил литературную обработку уральских сказов. Первая его книга "Уральские были" вышла в 1924 году, а первое издание самого известного сборника "Малахитовая шкатулка" состоялось в 1938 году.