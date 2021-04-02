Жителю Златоуста предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве, совершенных в 1998 году

ЧЕЛЯБИНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет России предъявил в Челябинской области жителю Златоуста обвинения в том, что он 23 года назад изнасиловал и был причастен к убийству местной жительницы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления, распространенном в пятницу.

"В Челябинской области задержан житель города Златоуста, причастный к совершению убийства в 1998 году. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области ему предъявлены обвинения по пункту "к" ч. 2 ст. 105 ("Убийство"), ч. 1 ст. 131 ("Изнасилование"), ч. 1 ст. 132 ("Насильственные действия сексуального характера") УК РФ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, преступления мужчина совершил 19 мая 1998 года в безлюдном месте, напав на 38-летнюю местную жительницу. Установить обвиняемого помогла совместная с сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области целенаправленная работа, в частности были проведены дополнительные экспертные генетические исследования.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону сообщили ТАСС, что мужчина был задержан во взаимодействии со следователями регионального Следственного комитета при силовой поддержке Росгвардии. По данным СК, мужчина признал вину в содеянном.