Российские театральные школы представят 20 постановок на фестивале в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Двадцать спектаклей российских театральных школ будут представлены на Всероссийском фестивале камерных и моноспектаклей "Он. Она. Они", который открылся в пятницу в Екатеринбурге. Об этом сообщила ректор Екатеринбургского государственного театрального института (ЕГТИ), член Союза театральных деятелей России Ана Глуханюк в Уральском региональном центре ТАСС.

Ранее ТАСС сообщал, что в этом году организаторы фестиваля впервые решили собрать на Урале все театральные вузы России. На участие в фестивале поступило 70 заявок со всего мира. Он продлится до 5 апреля.

"У нас в офлайн-программе 20 спектаклей <…> [театров из разных городов:] Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Озерск, Магнитогорск, Екатеринбург", - сказала Глуханюк. Она добавила, что в офлайн-мероприятиях и постановках примут участие театры и эксперты из Якутска, Донецка и Владимира, а также из Аргентины, Турции, Германии и Словении.

На Урале будут представлены постановки Школы-студим им. Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТ им. А. П. Чехова, Российского института театрального искусства - ГИТИС, Российского государственного института сценических искусств, Театрального института имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова и других вузов. В жюри фестиваля вошли режиссер Анатолий Праудин, драматург и режиссер Николай Коляда, театровед Наталья Щербакова, актер, режиссер и сценарист Александр Дзюба. Показы фестиваля пройдут в Свердловском академическом театре драмы, "Коляда-театре", Камерном театре, Доме актера и ЕГТИ.

"Завтра будет мастер-класс [Евгения] Писарева - главного режиссера театра Пушкина. <…> Еще и читки будут в Доме актера - читки пьес драматургов или нынешних студентов театрального института. <…> Пандемия пошла на спад, [это] первый фестиваль театральный, который проводится в Екатеринбурге [в этот период]", - отметил также художественный руководитель "Коляда-театра" Николай Коляда.