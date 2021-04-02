Факультет журналистики УрФУ планирует сформировать целевой капитал для развития

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Департамент "Факультет журналистики" Уральского Федерального университета (УрФУ) планирует собрать 3 млн рублей за год для создания эндаумента на развитие факультета. Об этом сообщил директор департамента Владимир Волкоморов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС в пятницу.

"Эндаумент - это целевой капитал, который собирают разные факультеты на свое развитие. Нам нужно набрать некоторую сумму, чтобы сама идея запустилась. Впоследствии мы имеем право ежегодно тратить доход, полученный от целевого капитала, на развитие факультета. В первый год нам нужно собрать3 млн [рублей], чтобы идея была оформлена, и мы могли развивать ее дальше", - сказал он.

По словам Волкоморова, эндаумент является источником для привлечения на факультет практиков в качестве преподавателей. "Сегодня все ведущие вузы используют эти возможности, возобновляя связи с выпускниками, чтобы развиваться. Мы сегодня только запустили кампанию", - отметил он.

По словам профессора кафедры периодической печати и сетевых изданий Бориса Лозовского, за 85-летнюю историю существования факультета было выпущено 8 123 специалиста. "Наш журфак выпустил очень много талантливых журналистов. Они работают по всей стране, это факт, который все знают. Есть много наших выпускников, которые успешно работают за рубежом", - добавил Лозовский.

УрФУ основан в 1920 году и является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов. Факультет журналистики в 2017 году запустил новое направление подготовки "Медиакоммуникации". В 2019 году директор Уральского гуманитарного института УрФУ Эльвира Сыманюк сообщала об открытии нового направления подготовки специалистов в области телевидения совместно с работодателями, так в 2020 году был объявлен набор на направление "Телевидение и новые медиа", которое реализуется совместно с компанией ГТРК "Урал".

В новость внесена правка (17:28 мск) - цитата во втором абзаце дается в новой редакции в связи с уточнением информации пресс-службой университета.