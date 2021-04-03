Оправданный по уголовному делу экс-мэр Сургута намерен подать иск о моральном вреде

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 апреля. /ТАСС/. Бывший глава Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) Дмитрий Попов, оправданный по делу о превышении полномочий, намерен подать иск о взыскании с государства морального вреда за 4,5 года, которые длилось судебное разбирательство. Об этом ТАСС в субботу сообщил адвокат Попова Владимир Яремаченко.

"Он [Попов] намерен подать иск о взыскании с государства морального вреда (в порядке гражданского процессуального производства) за те 4,5 года, что длилось судебное разбирательство вокруг него. Просто иск не мог быть подан одновременно с заявлением о реабилитации, поскольку она происходит по правилам уголовного процесса", - отметил собеседник агентства.

По его словам, сумма иска сейчас уточняется, но она будет значительной.

Сургутский городской суд 20 апреля рассмотрит ходатайство Попова, оправданного ранее по делу о превышении полномочий. Он просит возместить имущественный вред, а также просит местного прокурора принести от имени государства извинения.

Дело Попова

Сургутский городской суд 3 сентября 2020 года полностью оправдал бывшего главу города Попова, обвиняемого в превышении должностных полномочий при продаже строительного песка по заниженной стоимости. Как сообщал ТАСС адвокат Владимир Яремаченко, Попов был оправдан по всем трем эпизодам. 3 декабря суд ХМАО отклонил жалобу прокуратуры на оправдательный приговор.

По версии следствия, в декабре 2013 года Попов без проведения процедуры оценки рыночной стоимости незаконно согласовал сделку о продаже муниципальной собственности (строительного песка), в результате которой одна из коммерческих организаций города приобрела более 800 тыс. кубометров песка по заниженной стоимости. В дальнейшем приобретенный организацией песок реализовывался по цене, превышающей закупочную более чем в два раза. В результате незаконных действий Попова причинен материальный ущерб в размере более 46 млн рублей. В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

6 мая 2016 года Попов ушел в отставку по собственному желанию из-за уголовного дела о превышении должностных полномочий. Дума Сургута приняла отставку руководителя муниципалитета по собственному желанию за день до официального сообщения СК РФ о предъявленных обвинениях, до этого он был в процессе в статусе свидетеля.

Экс-чиновник неоднократно заявлял о своей невиновности. По его мнению, сделка была проведена законно. Дело Попова расследовали около трех лет, все это время бывший мэр находился под подпиской о невыезде.