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Все животные вышли из спячки в Екатеринбургском зоопарке

Проснулись шесть медведей, еноты и барсуки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Шесть медведей, еноты и барсуки проснулись после зимней спячки в зоопарке Екатеринбурга. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе зоопарка.

"У нас пара белых медведей, пара гималайских, пара белокоготных медведей и пара бурых. Белые медведи в спячку не впадают, все остальные впадают. Они все уже проснулись, солнышко пригревает, все тает. Также еноты и барсуки проснулись", - сказала собеседница агентства.

Первый медведь - гималайский - проснулся еще во второй половине марта. Также вышла из спячки самая пожилая медведица зоопарка - сорокалетняя Ветка.

В пресс-службе добавили, что за последние 10 лет самый ранний подъем у медведей в екатеринбургском зоопарке был в 2016 году, тогда они начали выходить из берлог в конце февраля. В этом году весна наступила поздно, отметила собеседница агентства.

Екатеринбургский зоопарк был основан в 1930 году и стал первым зоопарком, открытым в азиатской части России. В настоящее время в зоопарке находятся более 1 000 животных, которые относятся более чем к 350 видам. Ежегодно зоопарк посещает более полумиллиона человек.

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