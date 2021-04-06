В Челябинске возбудили дело о попытке дачи взятки в 400 тыс. рублей полицейскому

ЧЕЛЯБИНСК, 6 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет в Челябинске возбудил в отношении предпринимателя, торговавшего поддельной парфюмерией, уголовное дело о покушении на дачу взятки в 400 тыс. рублей полицейскому. Об этом говорится в сообщении пресс-центра следственного управления СК России по области.

"В отношении предпринимателя возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 (покушение на дачу взятки) УК РФ", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в апреле текущего года на территории рынка в областном центре подозреваемый пытался дать взятку сотруднику полиции за то, чтобы он не привлекал его к ответственности за сбыт контрафактной парфюмерной продукции. От взятки сотрудник полиции отказался и сообщил руководству о произошедшем.