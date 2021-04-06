В Челябинской области в 2021 году не прогнозируют аномальной пожарной опасности

ЧЕЛЯБИНСК, 6 апреля. /ТАСС/. Специалисты сделали прогноз, согласно которому в 2021 году в Челябинской области не будет аномальной жары и засухи, которые способствуют лесным пожарам, как это было в прошлом году, когда ряд муниципалитетов объявлял режим ЧС. Об этом ТАСС сообщили в руководстве Главного управления лесами Челябинской области.

В 2020 году в регионе несколько недель сохранялась аномально жаркая сухая погода: в дневные часы температура воздуха поднималась до плюс 38 градусов, на почве - до плюс 57-68 градусов. Режим ЧС из-за засухи объявляли 19 сельскохозяйственных районов региона.

"В прошлом году в Челябинской области лес горел даже там, где никогда в последние годы пожаров не было. В этом плане были аномальные погодные условия. В 2021 году, по прогнозам, в апреле ожидается нормальная обстановка, в мае - уже более напряженная, но летом каких-либо аномальных погодных условий в плане пожаров возникнуть в Челябинской области не должно", - сказал собеседник агентства.

В главном управлении лесами добавили, что, несмотря на благоприятный прогноз, работа по выявлению нарушителей противопожарных правил усиливается. В Челябинской области пожароопасный сезон в большинстве муниципалитетов установлен с 10 апреля, это накладывает запрет на пал травы, на разведение огня в лесу и еще ряд ограничений. Для отслеживания ситуации и наказания нарушителей используются 24 стационарные камеры видеонаблюдения, число которых будет увеличено до 30, а также беспилотные летательные аппараты. "Прогноз имеет известную долю вероятности, поэтому бдительности терять не нужно, все жители региона обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, нарушителей будем привлекать к ответственности", - отметили в управлении.

По данным ведомства, первые лесные пожары в этом году могут произойти в середине апреля (в прошлом году первый лесной пожар был 4 апреля, а 30 ландшафтных пожаров были зарегистрированы и потушены еще до 1 апреля). Для тушения в регионе предусмотрена группировка сил и средств, которая насчитывает свыше 4 тыс. человек и почти 2 тыс. единиц техники.

По данным главного управления лесами Челябинской области, в 2020 году в регионе было 587 лесных пожаров на площади 7 065 га.