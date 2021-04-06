Югра приобретет второй медицинский теплоход для обследования жителей отдаленных поселков

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 апреля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) приобретут первый специализированный медицинский теплоход для оказания в период навигации помощи жителям отдаленных территорий. Сейчас для этих целей применяется плавучая поликлиника "Николай Пирогов", их совместная работа позволит за одну навигацию обследовать больше нуждающихся во врачах граждан, сообщил во вторник журналистам главный врач Центра профессиональной патологии Николай Ташланов.

Из-за большой территории округа в некоторые труднодоступные территории можно добраться только по воде. Теплоход "Николай Пирогов" - единственное в стране речное судно, которое имеет лицензию на оказание первичной и специализированной медицинской помощи. На судне оборудованы 19 кабинетов, в которых имеются четыре аппарата лучевой диагностики (маммографический, стоматологический, флюорограф и передвижной рентгенологический аппарат) и малая операционная.

"В настоящее время департамент здравоохранения Югры с одной из судостроительных корпораций России совместно прорабатывают проект нового специализированного теплохода для региона, судно будет строиться изначально как медицинское. Уже имеется техническое задание, планировочные решения по размещению экипажа и медицинского оборудования, дизайн-проект, определены все характеристики судна. В ближайшие сроки мы ожидаем, что перейдем к проектированию и постройке теплохода", - сказал Ташланов.

По его словам, планируется плавучую поликлинику "Николай Пирогов" сохранить, что позволит за время одной навигации использовать два судна и увеличить число обследованных жителей региона. "Извечная наша задача - за время навигации успеть в максимальное количество населенных пунктов. Потребность во врачах высокая [у жителей удаленных поселений], поэтому главы муниципалитетов нас очень часто просят задержаться на больший промежуток времени. Наличие двух теплоходов позволит кардинально изменить объемы работ, сроки пребывания в муниципалитетах, увеличить число населенных пунктов, которые мы успеем посетить за навигацию и как следствие количество обследованных жителей", - сказал Ташланов.

Ранее Ташланов сообщал ТАСС, что "Николай Пирогов" эксплуатируется в Югре с 1993 года. Судну необходим капитальный ремонт, в частности, замена двигательной установки. Планируется, что оно встанет на капремонт в 2024 году. На "Николае Пирогове" в настоящее время имеется дефицит помещений для помощи жителям удаленных поселений.

Ежегодно плавполиклиника "Николай Пирогов" посещает около 50 населенных пунктов в частности, в Кондинском, Ханты-Мансийском, Белоярском, Березовском, Октябрьском и Сургутском районах. Пациенты обращаются к врачам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, зрения, простудой, сердечно-сосудистой системы. За одну навигацию медики оказывают помощь около 10 тыс. жителей, которые проходят полное медицинское обследование, включая лабораторные, функциональные, эндоскопические исследования, УЗИ- и рентген-диагностику. Здесь же посетителей принимают узкие специалисты - терапевт, врачи общей практики, кардиолог, невролог, хирург, офтальмолог, акушер-гинеколог, стоматолог.