Прокуратура начала проверку в курганской колонии, где двое осужденных зашили себе рты

ТАСС, 7 апреля. Прокуратура инициировала проверку в исправительной колонии № 2 в Курганской области, где двое осужденных зашили себе рты. Об этом сообщили в среду в пресс-службе управления Генеральной прокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу.

Ранее местные СМИ сообщили о том, что осужденный требовал неотложной стоматологической помощи, и якобы не получив ее, зашил себе рот. Позже, по данным регионального уполномоченного по правам человека, стало известно, что вслед за ним аналогичный поступок совершил другой осужденный. "Проверка инициирована Курганской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области в связи с публикациями в средствах массовой информации сведений о совершении осужденными в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курганской области актов аутоагрессии. В рамках проверки будет дана оценка действиям сотрудников пенитенциарного учреждения, а также медицинской службе. При наличии нарушений уголовно-исполнительного законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

В пресс-службе УФСИН России по Курганской области сообщили ТАСС, что мужчина, отбывающий наказание в виде 10 лет лишения свободы за убийство, зашил себе рот. По их данным, поводом для "демонстративно-шантажных действий стало якобы отсутствие медицинской помощи". "Осужденного записали на прием к стоматологу в порядке очереди, однако, совершив членовредительство, он потребовал незамедлительного приема и отказался принимать пищу. В этот же день сотрудниками ИК-2 был вызван зубной врач, который провел осмотр осужденного и констатировал, что в экстренной помощи пациент не нуждается, подлежит лечению в плановом порядке, после этого осужденный отказался от медицинской помощи", - сообщили в ведомстве.

В УФСИН также добавили, что осужденный был осмотрен медработником, который удалил нитки на губах, в госпитализации он не нуждался. По их данным, мужчина уже принимает пищу, находится в удовлетворительном состоянии.

На сайте регионального уполномоченного по правам человека сообщается, что трактовка действий осужденного как протеста против неоказания медицинской помощи "вызывает серьезные сомнения": мужчина обратился с заявлением о зубной боли в понедельник 29 марта, ему сразу была выдана обезболивающая таблетка, 31 марта от него поступило повторное заявление, и вновь было выдано обезболивающее, а 2 апреля стоматолог принял осужденного наряду с другими.