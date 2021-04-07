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Правоохранительные органы провели обыски в администрации Красноуфимска

Источник ТАСС пояснил, что в отношении директора местной "Службы муниципального заказчика" возбуждены пять уголовных дел

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Силовики провели обыски в администрации Красноуфимска (Свердловская область) в связи с возбуждением пяти уголовных дел в отношении главы местной "Службы муниципального заказчика". Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Проводятся обыски. В отношении Михаила Зимина (директор МКУ "Служба муниципального заказчика") возбуждено пять уголовных дел по ч. 1 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий")", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, Зимин заключил ряд муниципальных контрактов с компанией ООО "Рост" на строительство временных дорог на нескольких улицах Красноуфимска. Затем, зная, что контракты не выполнены в полном объеме, подписал акты выполненных работ. Общий ущерб от его действий бюджету Красноуфимска составил около 5,5 млн рублей.

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