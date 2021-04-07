Жителю Свердловской области предъявили обвинение в убийстве трехмесячного сына

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Следователи следственного управления СК РФ по региону предъявили обвинение жителю города Туринска Свердловской области в убийстве своего сына, родившегося в январе 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ в среду.

"Туринским межрайонным следственным отделом СК РФ по Свердловской области 23-летнему жителю Туринска предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). <…> Поводом для применения в отношении ребенка физического насилия стала личная неприязнь, возникшая из-за того, что обвиняемого раздражал плач сына, а успокоить его он не мог. В момент произошедшего мать ребенка - сожительница обвиняемого - на некоторое время отлучилась из дома, уйдя к своей знакомой за предметами детской гигиены", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 5 апреля обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, нанес несколько ударов руками по голове своему сыну, родившемуся в январе 2021 года. Когда мать вернулась домой, она заметила, что ребенок не плачет, тяжело дышит и хрипит, также она заметила странности в поведении обвиняемого, в связи с чем решила переночевать у своей сестры. "Когда женщина вместе с ребенком находилась у сестры, состояние здоровья мальчика ухудшилось, в связи с чем была вызвана скорая помощь. Прибывшими медиками малолетний был госпитализирован, однако спасти его жизнь не удалось. Он скончался от причиненной черепно-мозговой травмы", - рассказали в пресс-службе.

В настоящее время следователи по уголовному делу проводят необходимые следственные мероприятия для установления обстоятельств совершенного преступления. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудники полиции установили, что матерью ребенка является совершеннолетняя учащаяся многопрофильного техникума. Пока мать отсутствовала, малыш находился дома с нетрезвым биологическим отцом, официально пара в браке не состоит.

"[Подозреваемый] дал признательные показания, мотивировав свой дикий поступок тем, что он не смог смириться с мыслью, что сын его не слушался и продолжал кричать", - отметил Горелых. Полицейские задержали мужчину, сейчас он ожидает арест