Свердловская филармония получила скульптуру Бетховена немецкого мастера Оттмара Херля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Глава представительства Национального туристического офиса Германии (DZT) в России Алла Беликова и консул Германии в Екатеринбурге Харальд Кремс передали в дар Свердловской филармонии скульптуру Бетховена немецкого скульптора Оттмара Херля в рамках Года Германии в России, передает корреспондент ТАСС.

В Екатеринбурге, несмотря на пандемию, в юбилейный год прошел Международный фестиваль Be@thoven с участием музыкантов из Германии, Австрии и России, а также состоялись другие мероприятия, организаторами которой выступила Свердловская государственная академическая филармония. Она является одной из старейших в России, основана в 1936 году.

"За прошедшие годы мы реализовали множество совместных проектов. И сегодня мы принесли для филармонии символичный подарок. Я уверен, что этот подарок найдет здесь, в филармонии, свой дом, потому что в этих стенах живет музыка. Музыка - это универсальный язык, который позволяет найти общий язык людям разных возрастов, из разных стран", - сказал на церемонии Кремс.

Мастер серийных скульптур Оттмар Херль создал из 80 золотистых и малахитовых метровых скульптур композитора инсталляцию "Людвиг ван Бетховен - Ода "К радости" к 250-летию музыканта.

Ранее инсталляция была также представлена на ВДНХ в Москве. Одна из таких, золотистая, и была передана на Урал.

"Этим проектом мы хотели бы напомнить о 250-летии великого немецкого композитора и о том, что музыка не знает границ. И сегодня, когда туристические обмены, к сожалению, приостановлены, мы очень надеемся и верим, что в скором времени будут возобновлены - этим позитивным улыбающимся Бетховеном призвать всех путешествовать в Германию, а немцев - приезжать сюда", - поделилась с журналистами Беликова, отметив, что таких скульптур в России всего сотня, они будут проданы на благотворительном аукционе, но одну из них решено подарить филармонии на Урале.