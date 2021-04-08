Половодье нарушило сообщение с девятью населенными пунктами в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Постоянное сообщение нарушено с девятью населенными пунктами из-за половодья в Свердловской области. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

"На сегодняшний день, согласно последней оперативной информации, уже нарушено постоянное сообщение с девятью населенными пунктами Свердловской области, на территории которых проживает порядка 1,2 тыс. человек", - сказал Кузнецов. Он отметил, что риск подтопления есть в 46 населенных пунктах, в которых проживает более 6,5 тысяч человек.

Как пояснила на пресс-конференции начальник отдела гидропрогнозов ФГБУ "Уральское УГМС" Неля Мирошникова, весеннее половодье началось на 3-7 дней раньше среднемноголетних сроков в реках бассейна Туры, Ницы и Пышмы. Уровни воды по 5-15 см в сутки, местами до 40 см.