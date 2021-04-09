Челябинский суд принял иски к Минфину на 40 млн рублей о подмене детей 38 лет назад

ЧЕЛЯБИНСК, 9 апреля. /ТАСС/. Кизильский районный суд Челябинской области принял четыре иска к Минфину РФ о компенсации морального вреда на 40 млн рублей за произошедшую 38 лет назад в больнице подмену новорожденных дочерей. По трем из них на 27 апреля назначено собеседование, а по одному - предварительное судебное заседание, следует из опубликованных материалов суда.

Ранее со ссылкой на челябинского юриста Вячеслава Курилина сообщалось, что в 1982 году в роддоме произошла подмена новорожденных дочерей. После девяти ДНК-исследований, подтвердивших этот факт, две пострадавшие матери и две их дочери решили получить от государства компенсации по 10 млн рублей каждая.

"Иски Романовой Алены Анатольевны, Баймурзиной Васили Зайнулловны, Кудряковой Гульсины Асхатовны, Баулиной Валентины Константиновны приняты к производству. Подготовка к делу (собеседование) по искам Романовой, Баймурзиной, Кудряковой назначена на 27 апреля. Предварительное судебное заседание по иску Баулиной назначено на 27 апреля на 09:30 (07:30 мск)", - говорится в материалах.

Ранее защитник пострадавших сообщил ТАСС, что все истцы являются жителями Кизильского района Челябинской области. В прошедшие годы в семьях пострадавших были скандалы, претензии от мужей, возникали сомнения в отцовстве: одна семья башкирская, другая - русская. Примерно месяц назад женщины приняли участие в телевизионной передаче, где и вскрылся факт подмены.