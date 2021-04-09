Дело экс-гендиректоров "Югории" направят в Верховный суд для определения подсудности

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело бывших генеральных директоров ОАО "Государственная страховая компания "Югория" Владимира Волкова и Алексея Семенихина о хищении 183 млн рублей будет направлено в Верховный суд РФ для рассмотрения ходатайства стороны защиты о передаче дела по подсудности в другой суд. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в Ханты-Мансийском районном суде.

Как ранее сообщал ТАСС, материалы уголовного дела Волкова и Семенихина поступили в Ханты-Мансийский районный суд 23 марта, а 24 марта были переданы судье Ринату Ахметову. Предварительное судебное заседание было назначено на 9 апреля.

"В пятницу в Ханты-Мансийском районном суде состоялось предварительное судебное заседание по Волкову и Семенихину. В ходе него стороной защиты было заявлено ходатайство о передаче дела по подсудности в иной суд. Для разрешения этого ходатайства дело будет направлено в Верховный суд РФ", - сказал собеседник агентства.

С чем связано такое решение стороны защиты, собеседник не уточнил. Комментарием стороны защиты ТАСС в настоящее время не располагает.

В феврале 2021 года Главное следственное управление СК завершило расследование уголовного дела Волкова и Семенихина. По версии следствия, с апреля 2005 года по январь 2012-го они, являясь поочередно генеральными директорами ОАО "ГСК "Югория", учрежденного правительством Ханты-Мансийского автономного округа, похитили путем заключения фиктивных договоров перестрахования денежные средства в размере 183 млн рублей, причинив организации материальный ущерб в особо крупном размере. Им было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата").