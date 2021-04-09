Бывший главный тренер сборной России по карате признал вину в краже иномарок в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России по карате Георгий Хижняков, которого обвиняют в совершении кражи в составе организованной преступной группы, полностью признал свою вину, сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

"Хижняков обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная организованной группой, в крупном и особо крупном размере") и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Покушение на кражу"). <…> Хижняков полностью признал свою вину", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2015 году Георгий Хижняков создал организованную преступную группу для хищения иномарок, в состав которой в разное время вошли четыре человека. Всего в Тюмени было украдено 17 транспортных средств общей стоимостью более 14,9 млн рублей. В четырех случаях машинами завладеть не удалось, уточнили в прокуратуре.

В январе 2018 года деятельность преступной группы была пресечена правоохранительными органами, Хижняков был объявлен в розыск. В 2019 году трое его сообщников были осуждены на сроки от 4 лет до 5 лет 6 месяцев. В октябре 2020 года Хижняков был задержан правоохранительными органами в Екатеринбурге.

В пресс-службе отметили, что в 2009 году Георгий Хижняков и его сообщники уже были осуждены за хищения иномарок, тогда Хижнякову было назначено 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Однако в июле 2014 года на основании постановления Курганского городского суда он был освобожден из-за болезни.