В Челябинске на 10 лет колонии осудили гражданина США за изготовление детской порнографии

ЧЕЛЯБИНСК, 9 апреля. /ТАСС/. Курчатовский районный суд в Челябинске признал гражданина США Дэвида Лэнга виновным в изготовлении и обороте детской порнографии организованной группой и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Курчатовский районный суд Челябинска рассмотрел второе уголовное дело в отношении Дэвида Лэнга и признал его виновным по ч. 1, п. "б" ч. 2 ст. 242.1 ("Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору") УК РФ. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима", - сказали в пресс-службе.

По данным суда, потерпевшими признаны 10 человек. Лэнг отбывает наказание по первому уголовному делу. 1 октября 2018 года Курчатовский районный суд Челябинска осудил Лэнга на 7,5 года колонии по первому расследованному в отношении него уголовному делу. Он был признан виновным в изготовлении и обороте детской порнографии.

Дэвид Лэнг был задержан в Челябинске в ноябре 2015 года, ему предъявили обвинение по статье УК РФ "Распространение, публичная демонстрация или рекламирование порнографических материалов с участием несовершеннолетних с использованием СМИ, в том числе интернета". По данным районного суда, позже число обвинений выросло - Лэнгу также инкриминировали изготовление и оборот порнографических материалов, изнасилование и совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Во время процесса обвинение в изнасиловании переквалифицировали в половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. От наказания за половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, Лэнг освобожден в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.