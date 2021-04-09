В Курганской области возбудили дело об истязании матерью двух детей

ТАСС, 9 апреля. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы города Щучье Курганской области из-за подозрений в истязании своих двоих детей. По данным следствия, женщина постоянно избивала дочерей, держала одну из них на морозе без верхней одежды, сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Курганской области в отношении 35-летней жительницы города Щучье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание). Женщина подозревается в истязании двух своих дочерей 2005 и 2007 годов рождения. По данным следствия, с июня 2020 по февраль 2021-го подозреваемая регулярно причиняла несовершеннолетним дочерям физические и психические страдания путем систематического избиения и нанесения побоев. В декабре прошлого года одну из девочек женщина в результате случившейся ссоры выгнала из дома на мороз, на улице ребенок находился без верхней одежды длительное время до помощи соседей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за любое непослушание подозреваемая била детей. В результате в органы опеки обратилась одна из девочек. "В настоящее время дети из семьи изъяты и находятся под опекой", - уточнили в ведомстве.