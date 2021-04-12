В Югре закрыли все ледовые переправы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 апреля. /ТАСС/. Специалисты закрыли все действовавшие ледовые переправы в Ханты-Мансийском автономном округе в связи с теплой погодой, поскольку движение по ним стало небезопасным. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Главного управления МЧС.

Зимники и ледовые переправы связывают отдаленные поселения автономного округа с крупными городами, до которых в теплое время года жители могут добраться водным или воздушным транспортом.

"Сегодня были закрыты три ледовые переправы в Нижневартовском районе. В результате в регионе в настоящее время закрыты все ледовые переправы", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на всех переправах обслуживающими организациями проведены мероприятия по недопущению выезда техники на лед. В частности, установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки, а также проведены работы по обустройству валов и насыпей. Структура льда сейчас на всех водоемах региона меняется, прочность ледового покрытия ежедневно снижается, проявляются весенние ледовые явления в виде образования промоин и закраин.

По данным регионального гидрометцентра, в Югре 12 апреля ожидается до плюс 8-13 градусов.

Как сообщал ТАСС, в Югре в текущем зимнем сезоне все ледовые переправы были открыты в конце декабря 2020 года - 56 ледовых переправ межмуниципального значения, связывающих отдаленные поселения автономного округа с крупными городами и 40 технологических, необходимых для перевозки грузов компаниям, работающим в регионе. Общая протяженность - почти 2,3 тыс. км, в том числе 22 км ледовых переправ в Октябрьском, Нижневартовском, Березовском, Кондинском, Ханты-Мансийском, Советском и Сургутском районах. По данным региональных властей, на ледовых переправах были установлены посты регулирования движения со средствами организации дорожного движения, вагоны для обогрева, мусорные баки. Также там находились спасательные средства и средства связи.