Жаркая и ветреная погода ожидается в нескольких регионах Урала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Установившееся в южных и центральных регионах Уральского федерального округа 20-градусное тепло сохранится до конца недели, однако синоптики предупреждают, что в ближайшие дни также ожидается ветреная погода с порывами до 17 м/с. На севере Урала пройдут небольшие осадки, а порывы ветра будут достигать 23 м/с, сообщили в региональных гидрометцентрах в понедельник.

"В Свердловской области 13 и 14 апреля будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов тепла, днем - 17-22 градуса выше нуля, на крайнем севере - до плюс 13 градусов", - сообщается на сайте уральского гидрометцентра. Синоптики также предупреждают, что в среду в северных территориях области возможны порывы ветра до 17 м/с.

Жаркая погода ожидается также в Курганской, Челябинской и Тюменских областях, где среднесуточная температура воздуха на семь и более градусов выше "уральской" нормы. В ближайшие дни в этих регионах будет переменная облачность, преимущественно без осадков. По прогнозам синоптиков столбики термометров на южном и среднем Урале 13 и 15 апреля ночью достигнут примерно 5-7 градусов тепла, днем - 20-22 градусов выше нуля. В Тюменской области в ближайшие дни возможны порывы ветра до 17 м/с.

По данным гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа, в Югре 13-15 апреля местами ожидается небольшой дождь, ветер будет западный 7-12 м/с, местами возможны порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью в регионе повысится до плюс 6 градусов, днем - до плюс 15 градусов. На юго-западе округа столбики термометров в ближайшие дни достигнут плюс 16-21 градуса.

На севере Урала - в Ямало-Ненецком автономном округе 13-15 апреля переменная облачность, в четверг - с прояснениями, температура воздуха днем будет до плюс 7 градусов. Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни на Ямале будет ветреная погода - 7-13 м/с, местами порывы могут достигать 18-23 м/с. Также в регионе пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.