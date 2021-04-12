НПО автоматики разрабатывает системы управления для возвращаемых ступеней легких ракет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. НПО автоматики (НПОА, входит в Роскосмос) приступило к разработке систем управления для возвращаемых ступеней легких ракет. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС-Урал гендиректор НПОА Андрей Мисюра.

"У нас сейчас ведутся работы по системам управления для возвращаемых ступеней легкой ракеты. Государственный фонд развития финансирует эту тему. Прорабатываем тему, готовимся к научно-исследовательским работам по возвращаемой тяжелой ракете "Корона", - рассказал он.

9 апреля гендиректор сообщал, что компания приступила к производству опытных образцов систем управления для перспективной ракеты-носителя "Союз-5".

АО "Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева" в инициативном порядке ведет работы над новым вариантом многоразовой ракеты космического назначения "Корона". В сборнике тезисов к XLIV Королёвским чтениям отмечается, что "Корона" при возвращении на Землю сможет совершать боковые маневры на расстояние до 3 200 км, что обеспечит возможность посадки на космодром вылета.