В Курганской области планируют подключить к скоростному интернету 550 деревень за 10 лет

ТАСС, 12 апреля. Курганские власти начнут в этом году подключать к широкополосному интернету небольшие деревни и села с численностью жителей от 100 человек по программе "Устранение цифрового неравенства 2.0". За 10 лет планируется обеспечить интернетом порядка 550 населенных пунктов, сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора региона.

"В 2021 году в Курганской области в рамках проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0" начнут подключать к широкополосному интернету небольшие деревни и села с численностью населения от 100 человек. Проект рассчитан на 10 лет. Для участия в нем отобраны 547 населенных пунктов Курганской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующая заявка уже направлена в Министерство цифрового развития РФ. Ранее доступ к широкополосному интернету по программе "Устранение цифрового неравенства" получили жители 227 населенных пунктов с численностью от 250 до 500 человек.

Кроме того, по проекту "Информационная инфраструктура" с 2019 по 2021 год к широкополосному интернету было подключено 1,5 тыс. школ, фельдшерско-акушерских пунктов и других социально значимых объектов в 614 населенных пунктах. В планах на 2021 год подключить оставшиеся 643 социально значимых объекта в 169 населенных пунктах.