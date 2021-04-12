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Суд назначил депутату гордумы на Урале 30 часов работ за участие в несогласованных акциях

Константина Киселева признали виновным по статье КоАП "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил 30 часов обязательных работ депутату городской думы Константину Киселеву за участие в несогласованных акциях, которые прошли 23 и 31 января 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Ему назначено 30 часов обязательных работ", - сказали в суде, отвечая на соответствующий вопрос.

Согласно информации, опубликованной в картотеке суда, Киселев признан виновным по 20.2 ч. 5 КоАП РФ "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" за участие в несанкционированных акциях.

Константин Киселев - депутат городской думы Екатеринбурга от регионального отделения политической демократической партии "Яблоко", общественный деятель.

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