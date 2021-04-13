На выставке в Екатеринбурге представили систему голосового заполнения медицинских карт

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Современное медицинское оборудование, в том числе систему заполнения медицинских документов голосом и мобильный УЗИ-аппарат, который врач может взять с собой в отдаленный район, представили на международной выставке-форуме "Здравоохранение Урала-2021" в Екатеринбурге. Выставка продлится до 16 апреля.

"Форум объединил 150 участников из разных городов России, 350 спикеров и экспертов. Деловая программа форума федерального уровня включает в себя 40 мероприятий. Планируется, что выставку посетят порядка 16 тыс. человек", - сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

На выставке "Здравоохранение Урала-2021" представлены современные разработки в области медицины. Так, на стенде "Сбера" продемонстрировали проект речевых технологий в медицине. Технология позволяет переводить речь доктора сразу в текст, что позволяет экономить время на заполнении документов. Голосовой помощник Voice2Med, работу которого показали на стенде, автоматизирует процесс заполнения медицинских карт с помощью голоса.

На стенде "Точная механика" представили портативные датчики аппаратов УЗИ, которые предлагают использовать для работы врачей, выезжающих в отдаленные населенные пункты. Аппарат необходимо подключить к приложению через телефон, планшет или ноутбук. В экстренных ситуациях, включая внутреннее кровотечение или проверку эмбриона, аппарат можно подключить к любой из имеющихся сетей для передачи изображения и видео между больницами для оказания необходимой помощи.

Одна из задач выставки - это повышение технической оснащенности отрасли. На стендах представлены возможности современных реабилитационных технологий, например, реабилитационный кинезио-тренажер нового поколения на стенде Свердловской областной клинической больницы. На стенде группы "Ермак" размещен передвижной фельдшерский пункт для использования в удаленных районах, на стенде регионального управления МЧС - вертолетный модуль для эвакуации пострадавших.

"Мы системно и комплексно работаем над повышением качества и доступности медицинской помощи в регионе. 2020 год запомнится нам не только пандемией коронавируса. Уверен, он войдет в историю как новый этап в развитии всей системы здравоохранения. Борьба с вирусной угрозой заставила нас посмотреть на ситуацию под другим углом, оценить новые риски, с которыми мы можем столкнуться", - сказал на открытии выставки губернатор региона Евгений Куйвашев.