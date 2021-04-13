Суд оставил в силе приговор мужчине, убившему двух девушек на Урале в 2018 году

29 сентября 2020 года Александров был приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство двух девушек. Апелляция на приговор была направлена во Второй апелляционный суд общей юрисдикции.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Суд апелляционной инстанции оставил в силе приговор жителю Екатеринбурга Алексею Александрову, который был приговорен к пожизненному заключению за убийство двух девушек на окраине города в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области во вторник.

"Суд апелляционной инстанции оставил приговор екатеринбуржцу, убившему двух девушек на склоне горы Уктус, без изменения - он будет отбывать наказание в виде пожизненного лишения свободы", - сообщили в ведомстве.

По данным регионального следственного управления СК РФ, вечером 25 августа 2018 года на учебном склоне горно-спортивного комплекса "Уктус" по улице Зимней в Екатеринбурге обвиняемый из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов из принесенного с собой оружия в двух девушек, после чего принял меры к сокрытию следов убийства, покинул место происшествия. Одна из пострадавших погибла непосредственно на месте, другая - через некоторое время в больнице.

В октябре 2019 года матери погибших пришли на личный прием к председателю СК РФ Александру Бастрыкину и пожаловались на волокиту, глава ведомства тогда поручил в кратчайшие сроки разобраться в ситуации и взял ситуацию на личный контроль. В декабре 2019 года правоохранительным органам удалось установить и задержать подозреваемого, который сознался в содеянном. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ ("Убийство").