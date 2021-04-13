Суд оставил в силе приговор мужчине, убившему двух девушек на Урале в 2018 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Суд апелляционной инстанции оставил в силе приговор жителю Екатеринбурга Алексею Александрову, который был приговорен к пожизненному заключению за убийство двух девушек на окраине города в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области во вторник.
29 сентября 2020 года Александров был приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство двух девушек. Апелляция на приговор была направлена во Второй апелляционный суд общей юрисдикции.
"Суд апелляционной инстанции оставил приговор екатеринбуржцу, убившему двух девушек на склоне горы Уктус, без изменения - он будет отбывать наказание в виде пожизненного лишения свободы", - сообщили в ведомстве.
По данным регионального следственного управления СК РФ, вечером 25 августа 2018 года на учебном склоне горно-спортивного комплекса "Уктус" по улице Зимней в Екатеринбурге обвиняемый из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов из принесенного с собой оружия в двух девушек, после чего принял меры к сокрытию следов убийства, покинул место происшествия. Одна из пострадавших погибла непосредственно на месте, другая - через некоторое время в больнице.
В октябре 2019 года матери погибших пришли на личный прием к председателю СК РФ Александру Бастрыкину и пожаловались на волокиту, глава ведомства тогда поручил в кратчайшие сроки разобраться в ситуации и взял ситуацию на личный контроль. В декабре 2019 года правоохранительным органам удалось установить и задержать подозреваемого, который сознался в содеянном. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ ("Убийство").