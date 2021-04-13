Выплаты семьям с детьми от трех до семи лет на Ямале увеличились почти до 17 тыс. рублей

ТАСС, 13 апреля. Выплаты малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) увеличили почти до 17 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства во вторник.

"Ямало-Ненецкий округ первым в России начал исполнять указ президента - поддерживать семьи с маленькими детьми. Сейчас для оказания еще более существенной помощи семьям, в которых доход ниже прожиточного минимума, внесены новые изменения. Теперь пособие составляет от 8 451,50 до 16 903 рублей на одного ребенка в зависимости от доходов семьи", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что всего на повышенное пособие уже подано более 2 000 заявлений. Сам закон вводит правило "нулевого дохода", по которому граждане должны иметь объективные причины отсутствия дохода, например, уход за ребенком до 3 лет, лечение более 3 месяцев и другие. При этом особое условие получения выплаты предусмотрено для лиц, ведущих традиционный образ жизни, - планируется, что поддержку получат порядка 5 000 детей из 3 000 семей тундровиков.

"В прошлом году в своем послании в январе президент озвучил новую меру поддержки - выплаты семьям с детьми от трех до семи лет с невысокими доходами. Мы тогда приложили все усилия, чтобы как можно быстрее их запустить. В этом году правило доработали, и теперь есть возможность получать выплату в удвоенном размере, в размере прожиточного минимума на ребенка - это порядка 17 тыс. рублей. И уже с этой недели выплаты начинаются. Для их получения необходимо подать заявление в МФЦ, а органы соцзащиты все сделают сами", - приводит пресс-служба слова губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.

На Ямале в 2020 году выплаты на детей от трех до семи лет увеличили в восемь раз - с 1 038 рублей до 8 350 рублей. Поддержку в прошлом году получили почти 15 000 ямальских детей. Ранее был увеличен размер ежемесячных социальных выплат для лиц, ведущих традиционный образ жизни. "Кочевые выплаты" выросли с 3 000 до 5 000 рублей в месяц на человека. Число получателей - 10 000.

В ежегодном докладе о положении дел в регионе губернатор Дмитрий Артюхов объявил о новой мере поддержки кочующего населения при рождении в их семьях третьего ребенка. Таким семьям будет выдаваться "чумовой капитал" - шесты, нюки, нарты, печи и другие предметы быта для обустройства традиционного жилища. Их общая стоимость - полмиллиона рублей. При этом право на региональный материнский капитал, который выдается на третьего и всех последующих детей (самый большой в стране - 500 000 рублей), за ними тоже сохраняется.