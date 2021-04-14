Против жителя Ямала возбудили дело о содействии терроризму

ТАСС, 14 апреля. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) за содействие террористической деятельности и финансирование терроризма. Об этом в среду сообщается на сайте следственного управления СК РФ по округу.

По данным ведомства, в 2018 году в Новом Уренгое мужчина в целях финансирования терроризма организовал перевод 20 тыс. рублей участнику международной террористической организации, деятельность которой на территории Российской Федерации запрещена.

"Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности, финансирование терроризма"). По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.