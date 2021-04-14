Суд продлил арест замглавы Челябинска по делу о получении взятки

ЧЕЛЯБИНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска продлил на три месяца срок содержания под стражей заместителю главы города по экономическому развитию и инвестициям Олегу Извекову, обвиняемому в получении взятки в крупном размере. Об этом в среду говорится в сообщении пресс-службы суда.

"Центральный районный суд Челябинска 14 апреля в закрытом судебном заседании рассмотрел ходатайство старшего следователя <…> о продлении срока действия меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Извекова Олега Борисовича. <...> Суд вынес постановление об удовлетворении ходатайства следователя, избрав в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на три месяца, то есть до 17 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

Следственными органами СК РФ по Челябинской области в отношении Извекова было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"), 19 февраля его поместили под стражу по решению суда.

По данным следствия, в 2020 году Извеков получил взятку в размере более 400 тыс. рублей от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта. Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

По официальным данным на сайте администрации города, Извекову 41 год, в 2001 году он окончил Челябинский государственный университет по специальности "историк", с августа 2011-го по ноябрь 2015 года работал коммерческим директором, заместителем директора челябинского филиала ОАО "Ростелеком". С ноября 2015-го до февраля 2020 года он занимал руководящие посты в коммерческих структурах. На должность замглавы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Извекова назначили 26 февраля 2020 года.