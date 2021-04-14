В Свердловской области локализовали природный пожар на площади 20 га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Пожарные подразделения локализовали пожар, который подошел к поселку в Свердловской области, от огня удалось спасти 30 жилых домов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 11:49 (09:49 мск) на единый телефон вызова экстренных служб поступило сообщение о горении сухой растительности по адресу: Талицкий городской округ, поселок Маян. Ветреная погода способствовала быстрому распространению огня. Создавалась угроза перехода огня на 30 частных жилых домов, огонь подошел к ним на расстояние 50 м. В течение трех часов пожар был локализован на площади 20 га", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что для тушения пожара от ближайшего гидранта была проложена магистральная линия длиной 800 м, а для предотвращения дальнейшего распространения огня - опашка населенного пункта. В тушении пожара задействованы восемь единиц спецтехники и 23 человека личного состава.