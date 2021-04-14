Центры развития креативных кластеров станут площадками Уральской индустриальной биеннале

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 14 апреля. /ТАСС/. Центры развития креативных кластеров в Екатеринбурге, Черноисточинске и Нижнем Тагиле станут площадками VI Уральской индустриальной биеннале, их планируют создать в этом году. Об этом сообщила в среду министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова на open-talk по развитию креативных индустрий в регионе.

Биеннале пройдет осенью 2021 года. Площадки выставки будут развернуты в Челябинске, Асбесте, Нижнем Тагиле, Полевском, Сысерти, Кыштыме, Сатке, а также в поселках Черноисточинск в Свердловской области и Сокол в Челябинской области.

"Мы рассчитываем, что три площадки, которые появятся у нас в течение года как центры развития креативных кластеров Свердловской области, <…> станут, в том числе, и площадками Уральской биеннале современного искусства. Мы должны развить по итогам 2021 года три площадки: в Черноисточинске, создать новую площадку в Нижнем Тагиле [на базе бывшего училища "Самородок"], создать еще одну новую площадку в Екатеринбурге [на площадке дома купца М. А. Нурова]. <…> Хотим "прокачать" площадку на Уралмаше - этот проект реализуется в партнерстве с [федеральным] агентством по управлению памятниками истории и культуры, <…> речь идет о Площади первой пятилетки, комплексе зданий Уралмашзавода", - сказала Казакова.

Кроме этого, в планах развитие креативных пространств в Сысерти и разработка концепции площадки в Арамиле.

Как рассказали на презентации кластера в Нижнем Тагиле, в рамках биеннале в город приедет художник и куратор из Красноярска Александр Закиров, будет организована выставка "Краткая история современного искусства Нижнего Тагила".

Также директор Екатеринбургского государственного цирка Тамара Бортникова рассказала ТАСС, что рассматривается вопрос об организации площадки Биеннале в цирке. Кроме того, по данным Казаковой, площадка выставки будет и на Уралмашзаводе в Екатеринбурге.

О кластере в Нижнем Тагиле

Пространство для креативной молодежи, художников, ремесленников, а также крупных арт-событий создадут на базе здания бывшего Нижнетагильского государственного профессионального колледжа имени Н. А. Демидова (училище "Самородок") в 2021 году. Площадка войдет в креативный кластер Свердловской области, сообщила Казакова.

"Планируем вдохнуть жизнь в специальную площадку, которая создается <…> для Нижнего Тагила - это площадка "Самородок". <…> Мы планируем, что там разместятся творческие мастерские для художников, ремесленников, что там будет школа по подготовке специалистов, работающих в сфере информационных технологий, потому что IT - это тоже креативная индустрия. Мы планируем создать там специальные пространства, где можно будет очень активно "прокачать" всю событийную повестку. <…> Планируем сделать это в течение 2021 года", - сказала она.

Как рассказала на открытой дискуссии руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева, на эту и другие площадки кластера в Свердловской области будут привлекаться резиденты. Творческие команды, по данным заместителя директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Анны Вяткиной, смогут рассчитывать на всестороннюю помощь, в том числе образовательную. "На площадках креативных кластеров пройдут акселерационные программы для предпринимателей из разных сфер: fashion-индустрии, новых медиа, IT, туризма, народных ремесел. Различные мероприятия будут проходить на протяжении всего года, а образовательные проекты помогут предпринимателям из креативных индустрий в коммерциализации их идей", - сказала Вяткина.

О выставке

Уральская индустриальная биеннале - крупнейший международный проект в сфере современного искусства на территории РФ, стартовал в 2010 году по инициативе Уральского филиала Государственного центра современного искусства и стал проходить каждые два года. В этом году темой биеннале станет "Время обнимать и уклоняться от объятий", предметом осмысления - нормы межличностной коммуникации, переживающие особенно стремительную трансформацию в новых глобальных условиях. Художникам предложат поразмышлять, в том числе, над ситуацией с пандемией коронавируса, отразить ее в своих работах.