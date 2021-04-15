В Кургане появится памятник медикам

ТАСС, 15 апреля. Памятник медицинским работникам будет установлен в октябре на территории курганской больницы, где проходило лечение больных с коронавирусом. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе губернатора региона.

"В Курганской области установят памятник медицинским работникам. При поддержке департамента здравоохранения региона скульптором Ольгой Красношеиной создан предварительный макет памятника и определено место, где его расположат, - сквер на территории Курганской областной клинической больницы, возле отделения, где проходили лечение пациенты с COVID-19. <…> Открытие памятника запланировано на октябрь 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благотворительный сбор для установки памятника ведет Ассоциация медицинских работников Курганской области, в нем могут принять участие все желающие.

"Пандемия стала тяжелым испытанием для всего мира, но основной удар на себя приняли медицинские работники. В некоторых регионах страны их подвиг уже увековечен, и мы считаем правильным сделать это и в Курганской области. Наши врачи и медицинские сестры провели десятки тысяч часов в "красной зоне", работали днями и ночами напролет, забыв про семьи и отдых, многие сами перенесли COVID-19 и после болезни снова вернулись в строй. К сожалению, есть случаи, когда выполнение врачебного долга стоило нашим коллегам жизни", - комментирует и. о. директора Департамента здравоохранения Елена Островских, отмечая, что памятник - это также и возможность поблагодарить и медиков, помогающим справиться и с другими болезнями.

В Курганской области, по данным на 14 апреля, зафиксировано 19 813 случаев коронавируса. Всеми лабораториями медицинских организаций суммарно проведено 539 700 исследований на коронавирус.