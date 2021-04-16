Жителя Курганской области обвиняют в кибератаке на российские госструктуры

ТАСС, 16 апреля. Правоохранительные органы обвинили 40-летнего жителя города Далматово Курганской области в кибератаке на российские госструктуры, сообщили в пятницу в пресс-службе УФСБ по региону.

"Житель Курганской области обвиняется в кибератаке российских госструктур. В отношении 40-летнего жителя Далматово следственным подразделением УФСБ России по Курганской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 273 УК России ("Использование компьютерной программы, заведомо предназначенной для уничтожения или нейтрализации средств защиты компьютерной информации"). Хакер предпринимал попытки преодоления защиты ресурсов, принадлежащих Министерству промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области, ГАУ "Центр информационных технологий" Республики Дагестан, институтов Российской академии наук в Новосибирской и Свердловской областях", - говорится в сообщении.

Мужчина использовал вредоносную программу для несанкционированной нейтрализации средств защиты компьютерной информации. Злоумышленник действовал из дома. "Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы", - подчеркнули в пресс-службе.