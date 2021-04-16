Военные ЦВО воссоздали "Студебеккер" 1941 года для парада в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) воссоздали по архивным чертежам военный грузовик "Студебеккер", поставлявшийся в советскую армию в годы Великой Отечественной войны западными союзниками. Техника примет участие в параде Победы в Екатеринбурге, говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой округа.

"На начальном этапе восстановительно-реставрационных работ военнослужащие ЦВО воссоздали утраченные детали кузова, шасси, вооружения исторической военной техники. На стадии сборки особое внимание уделялось точности подгонки узлов и частей. Техника прошла первую обкатку и готова к покраске, которая пройдет в конце апреля", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что основой для воссоздаваемого "Студебеккера" стало шасси крупнотоннажного грузового автомобиля повышенной проходимости ЗиЛ-157, сходное с иностранным грузовиком по габаритам. Также технические специалисты ЦВО отреставрировали пару серийных советских бронетранспортеров образца 1950 года БТР-40, которые были доставлены в Екатеринбург с базы хранения вооружения в Подмосковье.

Во время Великой Отечественной войны "Студебеккер" был одним из наиболее распространенных грузовиков Красной армии и главной автомобильной базой советских реактивных систем залпового огня БМ-13 "Катюша". Особое уважение знаменитый "студер", как его называли фронтовые шоферы, заслужил за свою мощность, грузоподъемность и неприхотливость в эксплуатации.