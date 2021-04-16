В Югре зафиксировали один из самых теплых дней в апреле за всю историю метеонаблюдений

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 апреля. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали 15 апреля в Ханты-Мансийске 19 градусов, что всего на 0,3 градуса меньше, чем абсолютный рекорд, отмеченный в этот же день в 1995 году. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В Ханты-Мансийске 15 апреля 1995 года было зафиксировано плюс 19,3 градуса - абсолютный максимум за всю историю метеонаблюдений. Вчера, 15 апреля, в Ханты-Мансийске зафиксировано плюс 19 градусов", - сказал собеседник агентства.

По данным регионального гидрометцентра, в Югре 14-15 апреля резко пришла теплая погода, без осадков. В большинстве районов региона температура воздуха составляла до 17 градусов.