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В Югре зафиксировали один из самых теплых дней в апреле за всю историю метеонаблюдений

Температура 15 апреля в Ханты-Мансийске поднялась до 19 градусов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 апреля. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали 15 апреля в Ханты-Мансийске 19 градусов, что всего на 0,3 градуса меньше, чем абсолютный рекорд, отмеченный в этот же день в 1995 году. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В Ханты-Мансийске 15 апреля 1995 года было зафиксировано плюс 19,3 градуса - абсолютный максимум за всю историю метеонаблюдений. Вчера, 15 апреля, в Ханты-Мансийске зафиксировано плюс 19 градусов", - сказал собеседник агентства.

По данным регионального гидрометцентра, в Югре 14-15 апреля резко пришла теплая погода, без осадков. В большинстве районов региона температура воздуха составляла до 17 градусов.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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