Пожарные ликвидировали возгорание в многоэтажном доме в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 16 апреля. /ТАСС/. Спасатели в Челябинске потушили пожар на 13-м этаже жилого дома, загоревшегося в пятницу днем, сообщили ТАСС в пресс-центре ГУ МЧС России по региону.

Сообщалось, что информация о пожаре на 13-м этаже жилого дома на Свердловском проспекте в Челябинске поступила в 13:04 (11:04 мск). Из дома самостоятельно эвакуировались несколько человек.

"В 13:46 (11:46 мск) зафиксирована полная ликвидация пожара в доме на Свердловском проспекте. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия идут проливка и разборка конструкций", - сказали в пресс-центре

Площадь возгорания уточняется.

В тушении пожара, по предварительным данным, участвовали экипажи восьми автоцистерн, одной автолестницы и штабного автомобиля.