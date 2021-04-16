В ХМАО опасаются подтоплений Нижневартовска и Сургута во время половодья

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 апреля. /ТАСС/. Вскрытие рек на территории Ханты-Мансийского автономного округа в 2021 году ожидается позже, чем годом ранее. В ходе паводка возможно частичное подтопление территорий крупнейших городов Югры - Нижневартовска и Сургута, а также шести поселений в Сургутском и Березовском районах, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Зима 2020-2021 годов в регионе оказалась холодной, с морозами до 45 градусов и ниже. Несколько раз МЧС предупреждало об аномально холодной погоде ниже нормы на 10 и более градусов. В этот период в Югре также выпало много снега.

"По предварительному прогнозу, в этом году наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться в восьми населенных пунктах. Это частично территории Нижневартовска, Сургута, а также нескольких поселений в Сургутском и Березовском районах. При этом, если будут идти интенсивные осадки и установятся высокие уровни воды, то может осложниться обстановка и в Ханты-Мансийском районе. <…> Начало ледохода ожидается в южной части округа в конце апреля, на реке Обь - в начале мая", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в целом в реестре подтапливаемых территорий Югры находятся 48 населенных пунктов в 13 муниципальных образованиях, где проживают более шести тыс. человек. Для эвакуации людей при угрозе подтопления планируется привлечь до 6,8 тыс. человек и более 1,7 тыс. единиц техники. В частности, 200 плавсредств, пять вертолетов, 10-11 беспилотников для мониторинга обстановки, определено 58 пунктов временного размещения 13 тыс. человек.

В свою очередь начальник Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Волковская сообщила ТАСС, что вскрытие рек на территории региона в 2021 году ожидается позже, чем в прошлом году на 4-18 дней. "Высшие уровни весеннего половодья на реках региона ожидаются на 20 см - 1 метр ниже, чем в 2020 году, но на 10-30 см выше, чем по среднемноголетним показателям. <…> Выход воды на пойму возможен на нижних участках рек Обь, Иртыш и Конда", - добавила Волковская.