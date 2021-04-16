Югра за три года направит на проекты Западно-Сибирского НОЦ 270 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) направят 270 млн рублей на финансирование проектов Западно-Сибирского научно-образовательного центра (НОЦ). Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе совещания по вопросам деятельности научно-образовательных центров мирового уровня в Екатеринбурге в пятницу.

"Из окружного бюджета [будет профинансировано] девять научно-исследовательских проектов Западно-Сибирского научно-образовательного центра (НОЦ) на общую сумму 270 млн рублей [в 2021-2023 годы]", - сказала Комарова.

Как уточнили ТАСС в департаменте общественных и внешних связей Югры, среди проектов, которые получили финансовую поддержку - "Цифровой двойник бурового раствора" (комплексные геохимические исследования, направленные на повышение эффективности бурения при разработке низкопроницаемых и нетрадиционных коллекторов), разработка реагентов комплексного действия для залежей трудноизвлекаемых запасов нефти, поиск путей повышения нефтеотдачи пластов.

В развитии Западно-Сибирского НОЦа принимают участие Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Западно-Сибирский НОЦ был открыт в 2019 году. Приоритетными направлениями центра стали "Биологическая безопасность человека, животных и растений", "Биологическая и экологическая безопасность в Арктике: новые стандарты и технологии жизнеобеспечения", "Нефтегазовая промышленность: цифровая трансформация в целях разработки конкурентоспособных технологий и выпуска высокотехнологичной продукции.