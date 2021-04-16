Объем реализованных Уральским НОЦ работ составил 5 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Объем выполненных работ, по итогу которых были изготовлены и испытаны опытные образцы в Уральском научно-образовательном центре (НОЦ), по итогам 2020 года составил около 5 млрд рублей. Более 4 млрд из них пришлось на Свердловскую область, сообщил в пятницу губернатор Евгений Куйвашев на совещании по вопросам деятельности НОЦ в полпредстве Уральского федерального округа.

"Только вашев. Объем выполненных работ, которые завершились изготовлением и испытаниями опытного образца или партии в Уральском НОЦ составляет около 5 миллиардов рублей. Из них по Свердловской области - более четырех миллиардов рублей. Свердловскими участниками НОЦ разработано и передано для внедрения на предприятиях свыше 500 единиц конкурентоспособных технологий и высокотехнологичной продукции", - рассказал он.

По словам Куйвашева, одним из ключевых технологических проектов НОЦ стало создание научно-промышленного кластера по разработке высокоскоростного подвижного состава и городского транспорта. Проект реализует компания "Синара-Транспортные Машины", производство нового поколения поездов планируется развернуть на заводе "Уральские локомотивы" (г. Верхняя Пышма, Свердловская область). Планируется, что проект будет реализован в 2021-2035 годах. Куйвашев высказал надежду, что в будущем продукция кластера может поставляться в страны Европы, Ближнего Востока, Азии и Африки.

Он отметил, что второе ключевое направление - проект компании "Прософт-Системы" на 2021-2024 годы. "Его реализация позволит создавать устройства управления и контроля для установки на объектах электроэнергетики, поддерживающих современные цифровые протоколы обмена данными", - сказал Куйвашев, добавив, что разработка существенно ускорит цифровизацию электроэнергетической отрасли страны.

Еще один крупный проект в рамках Уральского НОЦ, по словам Куйвашева, реализует Госкорпорация "Росатом", которая создает перспективные технологии для атомной промышленности. "Проект уникален, способен занять большую нишу на мировом рынке, рассчитан на период с 2021 по 2035 год", - уточнил Куйвашев.

Об Уральском НОЦ

УМНОЦ "Передовые производственные технологии и материалы" создан в рамках национального проекта "Наука" для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня. Центр участвует в получении конкурентоспособных технологий и продуктов, их коммерциализации, а также подготовке кадров. В развитии УМНОЦ активное участие принимают ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей - УрФУ, ЮУрГУ и КГУ.

Всего в Уральский НОЦ входят 66 организаций - 9 вузов, 10 научных организаций и 47 индустриальных партнеров. В портфеле центра 48 проектов.