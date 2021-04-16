Кампус для двух ключевых вузов Челябинска планируют построить до 2024 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Проект строительства кампуса для Челябинского государственного университета (ЧелГУ) и Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработан, его предполагается реализовать в 2021-2023 годах. Об этом сообщил в пятницу губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании по вопросам деятельности научно-образовательных центров мирового уровня и реализации проектов по созданию современных кампусов мирового уровня.

"Хотелось бы, чтобы о нашем регионе, городе в первую очередь говорили как о том месте, где внедряются технологии шестого технологического уклада. Собственно, проект кампуса для двух наших ключевых вузов - ЮУрГУ и ЧелГУ - с одной стороны, про развитие науки, образования, экономики, а, с другой стороны, это ключевой идеологический проект", - сказал губернатор, при этом на слайде, который демонстрировался, сообщалось, что проект предполагается реализовать в 2021-2023 годах.

Согласно показанным слайдам, оценочная стоимость проекта составляет 8 млрд 150 млн рублей. Количество мест - 4 470. По словам Текслера, локацию будущей стройки еще обсуждают. "Мы этот проект точно реализуем, если будет поддержка федерального центра, то реализуем его быстрее", - отметил губернатор.

ЮУрГУ основан в 1943 году как Челябинский механико-машиностроительный институт, с 1997 года - Южно-Уральский государственный университет. В соответствии со стратегией научно-технологического развития РФ университет сфокусирован на развитии крупных научных междисциплинарных проектов в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В Год науки и технологий ЮУрГУ примет участие в конкурсе по программе "Приоритет - 2030". Вуз выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня.

Челябинский государственный университет был создан в 1976 году. По данным его официального сайта, в вузе образовательная деятельность ведется на 14 факультетах и в пяти учебно-научных институтах. В ЧелГУ насчитывается более 30 научных школ.