В Екатеринбурге к 2024 году создадут акселератор IT-компетенций УрФУ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ) и компания "СКБ Контур" планируют создать акселератор IT-компетенций к 2024 году. Центр будет обучать около 5 тыс. человек в год, сообщили ТАСС в пресс-службе УрФУ в пятницу.

Ранее директор филиала НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Сергей Кадочников сообщал, что проект Уральского федерального университета и компании "СКБ Контур" по созданию акселератора IT-компетенций станет заметным драйвером развития образования на Урале и в стране в целом.

"Акселератор IT-компетенций" (АКСИТ) - инициатива компании "СКБ Контур" и Уральского федерального университета, поддержанная губернатором Свердловской области. Научно-образовательный центр планируется создать к 2024 году в Екатеринбурге на территории IT-кластера "Контур-Парк". Ежегодно здесь будет обучаться около 5 тыс. человек, от школьников до людей старшего поколения", - сказали в вузе.

В пятницу, 16 апреля, проект презентовали вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Центр займется подготовкой IT-кадров для всего округа. Ректор вуза Виктор Кокшаров отметил, что университет совместно с компанией "СКБ Контур" уже реализует программы по подготовке высококвалифицированных IT-специалистов: в вузе создано направление "Фундаментальная информатика и информационные технологии". "Это направление пользуется большой популярностью у абитуриентов, многие из которых являются победителями специализированных олимпиад", - приводят в вузе слова Кокшарова.

Генеральный директор компании "СКБ Контур" Евгений Филатов добавил, что востребованность IT-специалистов растет. А реализация проекта акселератора усилит позиции города и региона как одного из центров цифровой трансформации экономики страны.