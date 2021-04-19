Жителя Екатеринбурга приговорили к 3,5 года колонии за лжеминирование храма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Орджоникидзевский районный суд в Екатеринбурге приговорил местного жителя к 3,5 года колонии общего режима за серию ложных сообщений о минировании городских зданий, в частности, Храма на Крови, спорткомплекса "Динамо" и Среднеуральского женского монастыря. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.

19 сентября 2020 года мужчина был задержан сотрудниками ГУ МВД по Свердловской области совместно с ФСБ.

"Обвиняемый Юрий Галлямов, 1997 года рождения, уроженец Кушвы, признан виновным. После оглашения приговора его взяли под стражу и отправили на 3,5 года в колонию общего режима. В отношении фигуранта полиция возбудила и расследовала семь уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренных ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Еще одно дело, восьмое, было заведено по факту кражи личных вещей у пассажира электрички (ст. 158 УК РФ)", - сказал Горелых.

В 2020 году осужденный через единую диспетчерскую службу сообщал о "минировании" Храма на Крови, спортивного комплекса "Динамо", Среднеуральского женского монастыря, здания автовокзала "Северный" в Екатеринбурге и железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле. Из зданий проводилась эвакуация, информация о минировании была ложной.

Установлено, что Галлямов ранее уже привлекался к уголовной ответственности за побои и кражу.