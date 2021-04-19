На Урале впервые опубликовали рукопись XVII века о набеге кочевников на Тару и Тюмень

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Издательство Тюменского государственного университета (ТюмГУ) выпустило книгу с рукописью XVII века о набеге кочевников на Тару и Тюмень из собрания Российской государственной библиотеки (РГБ) с историческим контекстом и пояснениями. Полная версия рукописи публикуется для широкой общественности впервые, книга будет распространена по 16 ключевым библиотекам России, сообщил ТАСС директор издательства Сергей Симаков.

Это повесть о событиях июля - ноября 1634 года, когда на Тару и Тюмень - бывшие земли Орды - совершили набег кочевники. Защитники Тары врагов разгромили, а тюменцы серьезно пострадали от кочевников: часть города была разорена, в плен попали около двух тыс. человек, были сожжены несколько деревень, селений и юрт Тюменского уезда.

"Было обнаружено 26 страниц, исписанных кириллической скорописью на смеси старорусского и церковнославянского языков, страницы рассказывали о трагических событиях, развернувшихся у ворот Тюмени и Тары и получили условное название "Повесть о городах Таре и Тюмени". <…> Сегодня эта повесть признана выдающимся памятником русской литературы Сибири, <…> входит в состав "Сборника повестей нравоучительных, слов, житий и других статей" и хранится в отделе рукописей в Российской государственной библиотеке. Полный вариант рукописи публикуется впервые, и рукопись стала доступна для широкого круга исследователей. <…> Российская книжная палата распределит новинку по 16 ключевым библиотекам страны, всероссийская презентация книги пройдет на книжном фестивале "Красная площадь" в июне", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что рукопись содержит всего 20 страниц, но она требовала расшифровки и комментариев, исторического контекста для того, чтобы события повести стали понятны и доступны любому заинтересованному читателю. Книга вышла тиражом 300 экземпляров.

"Татары не простили [захвата земель], татары нападали. Но фактов мало. <…> Неизвестный автор повести был очевидцем событий и указывает месяц и год, когда на Тюмень свалилась беда, а также восход солнца в зодиакальном созвездии: "Бысть же в лето 7143-го ануария месяца в день, в онже восходит солнце на Стрельца… В то ж время настоящия тоя годины нашедше погании на град Тюмень", - процитировал фрагмент рукописи Симаков.

Исследования рукописи

Первым уникальную рукопись в прошлом веке изучал член Академии наук СССР, научный работник Государственного исторического музея Михаил Сперанский, но в числе вопросов исследователей до сих пор остается авторство повести. Одну из версий - авторство тобольского дьяка Саввы Есипова - опровергли доктор исторических наук, профессор Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ Александр Еманов и доцент, проректор по образовательной деятельности Курганского госуниверситета Софья Щербич по итогам междисциплинарного исследования. "Это не только литературный памятник, но и героический эпос, своеобразное сибирское "Слово о полку Игореве" или "Задонщина". Это еще и памятник христианской литературы, автор которого, как и автор "Слова", неизвестен", - подчеркнул Симаков.