В двух населенных пунктах Челябинской области ввели карантин по бешенству

ЧЕЛЯБИНСК, 20 апреля. /ТАСС/. Карантин по бешенству животных установлен на территории поселка Борисовка и деревни Сосновка Челябинской области. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе областного управления Россельхознадзора.

"С 12 по 16 апреля в Челябинской области зарегистрированы два случая бешенства животных. В поселке Борисовка Еманжелинского района пала собака, в деревне Сосновка Увельского района пала лиса. Населенные пункты объявлены неблагополучными по бешенству животных, там установлен карантин", - сказали в пресс-службе.

Всего с начала года на территории Челябинской области зарегистрировано 29 случаев бешенства животных в 29 неблагополучных пунктах. За аналогичный период 2020 года выявлено 26 случаев бешенства животных в 26 неблагополучных пунктах.

В Россельхознадзоре напомнили, что Челябинская область на протяжении последних лет является стационарно-неблагополучной по бешенству животных. Единственное средство, которое помогает уберечься, это вакцинация. Также нужно соблюдать правила содержания домашних животных и меры предосторожности при контакте с дикими и безнадзорными животными.

Бешенство - опасная для человека и теплокровных животных всех видов болезнь, характеризующаяся поражением центральной нервной системы и приводящая к летальному исходу.