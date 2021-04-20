Жители Екатеринбурга предложат места для создания арт-объектов фестиваля "Стенограффия"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Организаторы международного фестиваля уличного искусства "Стенограффия" в Екатеринбурге учтут мнения жителей при подборе мест для арт-объектов. Сбор предложений стартовал во вторник, сообщили в пресс-службе фестиваля.

Фестиваль пройдет летом 2021 года в 12-й раз, уличным художникам предлагается преобразить городское пространство.

"Каждый может облагородить городское пространство и предложить стену в качестве холста для художника. <…> С 20 апреля команда принимает заявки горожан [с предложениями о том], где лучше всего создать объект уличного искусства", - говорится в сообщении.

Предложенные горожанами места попадут в общую базу, из которой затем художники выберут подходящие для своих арт-объектов стены. "У каждого художника уникальный подход к работе с пространством. Так что нам нужно собрать обширную и разноплановую коллекцию стен для авторов", - цитирует пресс-служба координатора фестиваля Ирину Завьялову.

Подчеркивается, что частью проекта не могут стать архитектурные памятники и объекты культурного наследия. "К сожалению, не удастся преобразить все поверхности сразу, но часть из предложенного станет объектами уличного искусства", - также добавили организаторы.

"Стенограффия" - ежегодный фестиваль уличного искусства, который проводится агентством StreetArt при поддержке администрации Екатеринбурга. Мероприятие всероссийского масштаба завоевало звание лучшего проекта в области социальных коммуникаций и благотворительности на всероссийском конкурсе "Серебряный лучник".