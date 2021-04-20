В Миассе обрушился фрагмент стены жилого здания

ЧЕЛЯБИНСК, 20 апреля. /ТАСС/. Кирпичная кладка стены четырехэтажного жилого здания обрушилась на площади 8 кв. м в Миассе Челябинской области. Организован пункт временного размещения, куда эвакуируют жильцов, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Сегодня в Миассе на пульт экстренных служб поступил звонок об обрушении кирпичной кладки стены жилого здания 5а в переулке Автомеханический. Площадь обрушения составила 8 кв. м, стена обрушилась не внутрь, а наружу. Погибших и пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

В администрации добавили, что в школе № 14 для жильцов организован пункт временного размещения. Сейчас проводится эвакуация. "Они собирают вещи, выезжают, точные цифры пока сказать не можем", - отметила собеседница агентства.

В пресс-службе также сообщили, что после эвакуации всех жильцов предстоит понять, есть ли угроза дальнейшего обрушения. Здание является ветхим.