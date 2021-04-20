В Тюменской области загорелся природный заказник

ТЮМЕНЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Пожар на территории Песьяновского природного заказника зарегистрирован в Ишимском районе Тюменской области, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Ишимского района во вторник.

"Ландшафтный пожар вблизи деревни Бурлаки Ишимского района распространился на территории 50 га, лесной - на 8 га (территория Песьяновского природного заказника). Без угрозы населенному пункту. Работы по тушению пожара ведутся силами тюменской авиабазы - работают 15 человек личного состава и 5 единиц спецтехники. Планируется привлечь дополнительные силы из Сорокинского района", - сказали там.

В пресс-службе добавили, что локализовать и ликвидировать возгорание пока не удалось.

С 19 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Гражданам запрещено посещать леса с 20 апреля по 10 мая, разводить костры, сжигать ТБО, траву и мусор на территориях садоводческих и огороднических товариществ, готовить пищу на открытом огне, углях, в том числе с использованием мангалов.