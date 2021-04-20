Свердловские депутаты учредили специальную награду для волонтеров в регионе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Депутаты свердловского заксобрания учредили специальную награду "За заслуги в волонтерской деятельности", которую будут вручать жителям региона, сообщили в пресс-службе областного заксобрания.

"Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области на очередном заседании утвердили почетный знак "За заслуги в волонтерской деятельности". Эта награда будет вручаться тем жителям нашего региона, кто особенно активно проявит себя в деле добра и милосердия. Награждение почетным знаком будет являться основанием для последующего представления кандидатуры к награждению Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области", - говорится в сообщении.

В разработке дизайна награды и подготовке проекта Положения о Почетном знаке участвовала комиссия Законодательного Собрания по символам, которую возглавляет депутат Михаил Зубарев, уральские геральдисты и рабочая группа по совершенствованию нормативных правовых актов о наградах и знаках областного парламента под руководством Владимира Анисимова.

"Депутаты областного парламента полагают, что знак станет еще одним стимулом для вовлечения самых широких слоев населения нашего региона в волонтерское движение", - приводят в сообщении слова председателя заксобрания области Людмилы Бабушкиной.