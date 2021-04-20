В Тюмени пять человек пострадали в ДТП

ТЮМЕНЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись в Тюмени, один из них вынесло на тротуар, в результате ДТП пострадали два пешехода, трех несовершеннолетних пассажиров осматривают медики. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

"На перекрестке Первомайской-Герцена столкнулись автомобили Kia и УАЗ. Предварительно, водитель Kia, женщина 63 лет, выехала на встречную полосу, сейчас выясняется, почему. От удара УАЗ выехал на тротуар, где стояли люди в ожидании разрешающегося сигнала светофора, и въехал в дорожные знаки. Два пешехода, по предварительным данным, мужчины, доставлены в больницу для оказания помощи", - сказали в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

В пресс-службе добавили, что в автомобиле УАЗ находились трое несовершеннолетних детей, их осматривают медики.